Nachrichten AUF1 vom 12. September 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Österreich: „Klimabonus“ für Asylanten – ÖVP nur noch Anhängsel der Grünen

+ Auftakt für den heißen Herbst: Mega-Demo in Wien erfolgreich

+ Bundespräsidentenwahl: Kommt es noch zu einem Anti-System-Wahlkampf?

+ Deutschland: Systemmedien verschweigen die wachsenden Anti-Regierungsproteste

+ Gefahr in Verzug: Deutschlands Kreise und Kommunen bereiten sich auf den Blackout vor

+ „Flüchtlings“-Karawane: Setzt die Türkei die Migrationswaffe gegen Griechenland ein?

+ Nicht nur in Europa: Teure Lebensmittel, unbezahlbare Energiekosten, hohe Inflation

+ Die gute Nachricht: Die prächtigen 5 AUF1-LKW sorgen für Aufsehen

Kurzmeldungen:

+ Wahlerfolg: Schwedendemokraten auf Erfolgskurs

+ 58 Redakteure: Hofberichterstattung vom CDU-Parteitag

+ Disney-Mitarbeiter bei Aktion gegen Prostitutionsring verhaftet

+ Linksjustiz: Asyl-Vergewaltiger dürfen mit Milde rechnen

+ Grüne Eiszeit nun auch in Österreich

Quelle: AUF1