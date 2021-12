Das 3 Jahrtausend #72: Free Your Mind

Die Situation spitzt sich an allen Ecken und Enden zu. Doch zum Jahresende wollen wir in dieser Sendung mal nicht in den Abgrund schauen, denn sonst schaut er zurück. Stattdessen reden wir diesmal über ein Thema, das uns Anlass zu großer Hoffnung gibt: Den Tod. Eine aktuelle Entwicklung wollen wir aber nicht auslassen: Julian Assange. Über all das und mehr berichten Robert Fleischer, Dirk Pohlmann und Mathias Bröckers in Ausgabe #72 des 3. Jahrtausends.

Die Themen im Einzelnen:

00:02:02 Neues von Julian Assange – Wikileaks-Gründer bleibt weiter in Haft



00:13:08 Dank an unsere Unterstützer



00:20:46 Unsterbliches Bewusstsein – Der Tod ist nicht das Ende



00:33:31 Interview mit Dr. Pim van Lommel, Kardiologe und Nahtodforscher



00:37:19 Unsterbliches Bewusstsein – Der Tod ist nicht das Ende (Fortsetzung)



02:03:38 Verlosung: Rückkehr nach Euleusis, von Mathias Bröckers



02:09:25 Ende Quelle: ExoMagazinTV