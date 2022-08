Basta Berlin (138) – Die da oben

Während die Bevölkerung mit immer neuen Maßnahmen überzogen wird, scheint das für Politik und Leitmedien nicht zu gelten. Vielmehr verkaufen Scholz, Habeck, Lauterbach oder Kretschmann das Volk für dumm: Wasser predigen, aber Wein saufen, so lautet die Devise von denen da oben. Doch Ochs und Esel merken nichts. Mehr dazu in einer weiteren Folge Basta Berlin!

Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, erklären die Pandemie heute offiziell für beendet. Oder warum sollte sich das Volk an zweifelhafte Corona-Maßnahmen hakten, wenn die politische Elite dies selbst verweigert? Wie gewohnt geht sie dabei Hand in Hand mit der Hauptstadtpresse. Wir präsentieren einige Studien, die das Corona-Management der Regierungen in einem neuen Licht erscheinen lassen. Außerdem blicken wir auf eine grüne Ideologie, die von Doppelmoral und Falschheit geprägt ist…

Quelle: Basta Berlin