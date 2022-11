COVID-Impfung bald auch für Babys? Childrens Health Defense Konferenz in Budapest

Werden bald schon Babys ab sechs Monaten mit den sog. Corona-Impfstoffen behandelt? Für Kinder ab 12 sind sie in Europa bereits zugelassen, und Politik und Medien machen weiter Druck. Children’s Health Defense, eine der bekanntesten Gegenstimmen, veranstaltete am 8. November 2022 eine Konferenz in Budapest. Kla.TV war für Sie vor Ort.

Sehr verehrte Zuschauer, ich begrüße Sie heute hier aus Budapest, hinter mir die eindrucksvoll beleuchtete historische Freiheitsbrücke. Freiheit – ein Thema, welches derzeit viele Menschen umtreibt. Doch was haben nun die Covid-Impfungen, um die es im Folgenden geht, mit dem Thema „Freiheit“ zu tun?

Nun, gerade hinsichtlich der sogenannten Corona-Impfung geraten immer mehr Menschen in Zweifel, was deren Wirksamkeit und Nebenwirkungen betrifft. Gleichzeitig erleben sie sich aber in ihrer Entscheidungsfreiheit von Medien und Politik unter Druck gesetzt. Werbekampagnen zur Förderung der Impfbereitschaft und neueste Zulassungen weiterer Covid-19 Impfstoffe durch die Europäische Kommission und die EMA [Europäische Arzneimittelagentur] lassen diese experimentellen Impfstoffe quasi als Messias der Neuzeit erscheinen.