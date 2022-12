Die Kosten der Antiterrorkriege der USA nach 9/11

Das Watson Institute For International And Public Affairs der Brown University in Washington hat eine sehr erhellende Projektstudie veröffentlicht. Sie analysiert ausführlich die menschlichen und wirtschaftlichen Kosten der Antiterrorkriege, welche die USA seit den Anschlägen am 11. September 2001 auf die Zwillingstürme, das World Trade Center und das Pentagon durchgeführt haben. Folgende Kurzzusammenfassung verdeutlicht, in welche Spirale der Zerstörung die Welt auf diesem Weg geraten ist.

Deutschland ist ganz unerwartet an die vorderste Front im Ukrainekrieg gerückt. Das wirft viele Fragen auf, allen voran die nach der globalen Führungsrolle der Vereinigten Staaten und den Konsequenzen ihrer Politik. Seit dem 2. Weltkrieg treten die Vereinigten Staaten als globaler Schutzherr für Demokratie, Freiheit und Menschenrechte auf. Sie präsentieren ihre politischen, militärischen und wirtschaftlichen Strategien als notwendige Schritte, um diese Ziele umzusetzen und fordern die restlichen Staaten dazu auf, sie zu unterstützen.

Auf diese Weise richten sie das Augenmerk auf ihre Feinde und weg von ihrem eigenen Handeln. Bei den Angriffen auf die Zwillingstürme in New York und auf das Pentagon in Washington am 11. September 2001 ist es zu einer folgenschweren Steigerung dieser Strategie gekommen. Unmittelbar danach bekundete Präsident Busch in seiner öffentlichen Rede unter anderem: „Amerika wurde zum Angriffsziel, weil wir das strahlendste Leuchtfeuer der Freiheit und der Möglichkeiten dieser Welt sind. […] Im Namen des amerikanischen Volkes danke ich den vielen Staatsoberhäuptern der ganzen Welt, die sich gemeldet haben, um ihr Beileid auszusprechen und ihre Hilfe anzubieten. Amerika, seine Freunde und Verbündeten schließen sich mit all denen zusammen, die Frieden und Sicherheit in der Welt wollen, und wir werden gemeinsam den Krieg gegen den Terrorismus gewinnen. […] Keiner von uns wird diesen Tag je vergessen, aber wir schreiten voran, um die Freiheit und alles, was gut und was gerecht ist in unserer Welt, zu verteidigen. […].“ ....[weiterlesen] Quelle: Kla.TV