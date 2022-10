Interview mit Dr. Klaus Wamprechtshammer: “Können 100 Ärzte lügen?”

Eine Welt, die nicht im digitalen Wahn und einer entsprechenden Propaganda versinkt. Und eine Welt, die nicht von Medien dominiert wird, die uns offensichtliche Lügen als Wahrheit verkaufen wollen.

Einen großen Schritt in diese Richtung der Aufklärung ist Dr. Klaus Wamprechtshammer bereits im Sommer 2021 gegangen, indem er gemeinsam mit anderen mutigen und kritischen Medizinern öffentlich im Zuge der Initiative #wirzeigenunserGESICHT Eltern dazu aufgerufen hat, sich nicht von manipulativer Werbung und lautstarken Politikern beeinflussen zu lassen, die versuchen, Menschen mit Angst zu lenken.

Die Initiative will aktiv aufzuklären, dass eine Impfung für Kinder wissenschaftlich keinen nachweislichen Vorteil bringt und im Gegensatz dazu die unbekannten Kurz- und Langzeitnebenwirkungen der Impfungen stehen.

Denn Kinder, so Wamprechtshammer, müssen ein Immunsystem aufbauen und dürfen nicht dauerhaft desinfiziert werden und schon gar nicht mit kaum erforschten sogenannten Impfstoffen behandelt werden.

Auf meine Frage, was ihn persönlich so skeptisch gemacht hat, lautet seine einfache Antwort, dass er vom ersten Tag an wusste, dass hier etwas nicht stimmt, da so vieles nicht zusammenpasste.

Insbesondere der Umstand, dass seitens der Zahnärzte weltweit keinerlei Auffälligkeiten in Bezug auf schwere Erkrankungen oder gar gehäufte Todesfälle zu verzeichnen waren, hätte jedem Mediziner zeigen müssen, dass das gesamte Narrativ mehr als widersprüchlich ist.

Denn gerade Zahnärzte stehen tagtäglich im Aerosolnebel, vor dem sie sich mit nichts, außer, wie Wamprechtshammer anmerkt, mit einer Taucherglocke schützen könnten.

DDr. Wamprechtshammer hat Gesicht gezeigt, doch etliche Kollegen schweigen. Diesen Umstand begründet er mit Systemkonformität und Angst.

Zum Ende unseres Gespräches wagen wir einen Ausblick, wie die Welt im Jahre 2030 aussehen wird. Dystopie oder die Weiterentwicklung der Menschheit?

DDr. Klaus Wamprechtshammer blickt hier trotz allem optimistisch in die Zukunft.

Eine Zukunft, in der alles abgearbeitet sein wird, was uns die Politik eingebrockt hat und in der zumindest ein Teil der Menschheit gut zusammenleben wird.

Hier weitere Informationen zur Initiative: https://www.ots.at/pressemappe/34860/wirzeigenunsergesicht

Quelle: apolut / Kai Stuht