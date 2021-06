Robert Franz: Was haben CBD Öl und Kripo gemeinsam?

Beide haben im Leben von Robert Franz einen Platz CBD Öl für 8000 Euro konfisziert nach dem Recht des Stärkeren. Ich lebe nach dem Motto: Der Gescheitere gibt nach aber nicht bevor er den Stärkeren eine Lektion erteilt hat. Jetzt stellt sich die geinale Frage: Wer hilft Menschen: CBD Öl ,die Kripo oder Robert Franz? Dies schreibt der renommierte Kämpfer für Naturmedizin, Robert Franz, der seit vielen Jahren hartnäckig von Behörden und Pharmakonzernen bekämpft wird.

Über Robert Franz: Er wurde am 19. Mai 1960 in der Stadt Temeschwar in Rumänien geboren. Er war von kleinauf ein großer Fan von der Natur und von Tieren und war stets fasziniert von der natürlichen Vielfalt an Tieren, Pflanzen und Insekten, die Mutter Natur zu bieten hat.