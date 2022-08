Matas Motorradclub: Privjet Matas!

Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. In unserem Fall geht es aber eher um die Pferdestärken eines zügellosen Hengstes namens Motorrad. Welch schöne Gedanken einem da doch kommen. Fahrtwind, der einem durch die Löckchen weht. Die vom vorbeiziehenden Asphalt zurück reflektierenden Sonnenstrahlen, die einem kleine Sprösschen auf die Nase zaubern. Und der Duft von Freiheit, bei dem es sich meist um viel zu teures Benzin gemischt mit Motoröl handelt. Aber was ist es, was diesen starken Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit in uns weckt? Ist es der Rausch der Geschwindigkeit?

Oder etwa unser steinzeitliches Verhalten an Tankstellen den Vertreterinnen des schöneren Geschlechts gegenüber? Alles Quatsch. Denn ohne die dazugehörige Fahrerlaubnis, von der Jugend liebevoll auch Lappen genannt, wird auf den Straßen dieses Landes nämlich gar nichts unsicher gemacht.

Aber wie kommt man nur an dieses Papierchen der Begierde? Zeit und Engagement zum Lernen hat man in seinen jungen Jahren bekanntlich in Hülle und Fülle. Nur die nicht weniger bekannte Moneten-Knappheit spielt da so gar nicht mit. Aber vielleicht kann Papa da ja was machen. Der weiß doch schließlich immer, was zu tun ist. Quelle: RT DE