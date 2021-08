Basta Berlin Roadtrip (Tag 5) – Wellen, Wein und Weiblichkeit

An Tag 5 des großen Basta Berlin Roadtrips geht es in das Gebiet zwischen Berlin und Brandenburg. Nahe der Gemeinde Zeuthen gehen wir bei Knut und Sandra an Bord ihres Motorboots. Auf der Schiffstour erzählt uns Heilpraktikerin Sandra ihre Sicht auf die Rolle von Frauen in Pandemie-Zeiten. Auch berichtet sie über Alternativen zu Corona-Protesten...so berichtet das russische online Magazin „SNA News“ in einer weiteren Folge Basta Berlin.

SNA-Radiomoderator Benjamin Gollme und SNA-NEWS Politikchef Marcel Joppa sind auf großer Deutschland-Tour. SIE haben uns eingeladen und WIR sind gekommen. Am fünften Tag verläuft die Route von Hannover quer durch die Republik in das Grenzgebiet zwischen Berlin und Brandenburg. An einer Anlegestelle an der Dahme, einem Nebenfluss der Spree, begrüßen uns Knut und Sandra auf ihrem Boot. Beide spüren die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen in ihrem Privatleben. Beruflich weiß die Heilpraktikerin über Kollateralschäden zu berichten, die von Schulschließungen und geschürter Angst ausgehen können. Die öffentlich geführte Feminismus-Debatte führt laut Sandra derweil in eine falsche Richtung. Quelle: SNA News (Deutschland)