Linkaufbau: Eine wichtige Säule der Suchmaschinenoptimierung

Hohe Rankings bei Google und Co. sind keine Selbstverständlichkeit. Wer die oberen Plätze in den Trefferlisten der Suchmaschinen erobern möchte, kommt um eine gezielte Suchmaschinenoptimierung nicht herum. Dabei spielt der Linkaufbau eine wichtige Rolle. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff - und worauf kommt es bei der Umsetzung an?

Backlinks: Die Wegweiser des Internets

Beim Linkaufbau handelt es sich um eine Maßnahme der Off-Page-Optimierung. Hier geht es vor allem darum, sogenannte Backlinks für die eigene Website zu generieren und die Sichtbarkeit der Homepage zu verbessern. Das soll die Aufmerksamkeit eines größeren Besucherkreises wecken und den Traffic erhöhen. Doch was sind Backlinks?

Backlinks sind Links, die von externen Websites auf die eigene Website verweisen. Sie gelten als eine der wichtigsten Währungen im Internet. Das liegt daran, dass sie von den Suchmaschinen als Empfehlung verstanden werden und einen großen Einfluss auf das Ranking haben. Je öfter nämlich fremde Seiten auf eine Homepage verweisen, desto besser, hilfreicher oder spannender schätzen Google und Co. diese ein. Das wiederum wird mit einer hohen Autorität und guten Platzierungen belohnt. Diesen Mechanismus macht sich die Suchmaschinenoptimierung mit dem Linkaufbau zu Nutze.

Nicht jeder Link ist wertvoll Es gibt verschiedene Wege, mit denen sich die Verlinkung der eigenen Website verbessern lässt. Grundsätzlich können Besucher durch eine gezielte Platzierung von Links in

Blogs



Branchenverzeichnissen



Foren



Magazinen



Nachrichtenseiten und



Sozialen Netzwerken

auf die jeweils gewünschte Seite geführt werden. Doch nicht jeder Backlink bringt den erhofften Erfolg: Suchmaschinen bewerten nicht nur die Anzahl, sondern auch die Relevanz und Qualität der Verlinkungen. Sie unterscheiden zwischen hoch- und minderwertigen Links - und strafen zweifelhafte Methoden ab. Die richtige Strategie ist also entscheidend.

Hochwertige Links

Die Qualität eines Backlinks richtet sich nach verschiedenen Kriterien. Eines davon ist die thematische Nähe: Passen die Inhalte der verlinkenden Website zu den Inhalten der eigenen Website, ist der Link - zumindest theoretisch - mehr wert. Anders sieht es aus, wenn die thematische Nähe nicht zu erkennen ist. Hier lässt der fehlende Zusammenhang eine Verlinkung unnatürlich wirken. Eine wichtige Rolle für den Linkaufbau spielt auch die Vertrauenswürdigkeit der jeweiligen Quelle. Produziert sie hochwertige Inhalte und setzt klare Schwerpunkte, ist ihr Link deutlich wertvoller als der Link eines unbekannten Magazins mit schlechtem Content.

Minderwertige und toxische Links

Als minderwertige gelten Links, die ausschließlich dazu dienen, das Ranking der Ziel-Website zu erhöhen. Das kann zum Beispiel durch Seiten und Verzeichnisse geschehen, die bei Google nicht indexiert sind, keine thematische Relevanz aufweisen oder nur die Verlinkung zum Ziel haben. Aber auch andere Varianten sind denkbar:

Verlinkung von Inhalten und Seiten in Blog-Kommentaren



Verlinkung von Inhalten und Seiten in versteckten Fußzeilen



Verlinkung auf jeder Unterseite einer Website



gesponsorte Links ohne entsprechende Auszeichnung

Links dieser Art werten die Suchmaschinen in der Regel als Versuch, das Ranking zu manipulieren - und damit als Verstoß gegen die Richtlinien. Die Folge: Erhebliche Verschlechterungen der Sichtbarkeit und des Traffics. Wer Reichweite aufbauen möchte, sollte daher vorsichtig vorgehen.

Empfehlenswert: Natürlicher Linkaufbau Linkaufbau ist einer der wichtigsten Faktoren der Off-Page-Suchmaschinenoptimierung. Doch nicht jeder Backlink verbessert das Ranking: Wer auf das falsche Pferd setzt, muss mit Abstrafungen rechnen. Ein natürlicher Linkaufbau ist hier klar im Vorteil.