Musical „Der Proteros-Konverter“: Wie Ivo Sasek vor 20 Jahren das Jetzt prophezeite!

Kriege und Hunger haben die Menschheit dezimiert; die Natur tobt. Das Christentum ist abgeschafft und in der Gesellschaft gibt es keine Unterscheidung mehr zwischen den Geschlechtern. Klingt das noch nach einer fernen Zukunfts-Fiktion? Leider nein. Und das Erschütternde ist: Vor 20 Jahren hat Ivo Sasek mit seinem Musical „Der Proteros-Konverter“ bereits vor dieser Realität gewarnt. Was 2003 noch in weiter Ferne schien, ist heute näher denn je gerückt. Aber es gibt Hoffnung, die Menschheit kann sich immer noch befreien!

Im Sommer 2003, d. h. vor bereits mehr als 20 Jahren, ging Kla.TV-Gründer Ivo Sasek mit seinem Musical „Proteros-Konverter“ auf Sommertournee. Der „Proteros-Konverter“, was sich etwa wie „Vergangenheitsumwandler“ übersetzen ließe, soll die vor dem Abgrund stehende Menschheit in die Vergangenheit blicken lassen, um aus gemachten Fehlern zu lernen, ja einen rettenden Ausweg zu finden...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV