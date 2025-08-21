Spotlight: Markus Meier über Diskurse in der Gender-Debatte

Bildung in Deutschland, wohin geht die Reise? Gendern gehört inzwischen fast zwangsweise zur Schule, wie auch zu allen öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Radioprogrammen. Ist das sinnvoll? Wie hat sich der Wissenserwerb der Schüler verändert? All diese Fragen diskutiert der Lehrer Markus Meier mit Markus Fiedler bei apolut im Interview. Grundlage für dieses Interview ist das Buch von Markus Meier: "Lernen und Geschlecht heute: Zur Logik der Geschlechterdichotomie in eduktativen Kontexten"

Hier der Link zum Buch: https://www.abebooks.com/9783826051012/Lernen-Geschlecht-heute-Logik-Geschlechterdichotomie-3826051017/plp Ausschnitt aus dem Interview mit Markus Meier | "Lernen und Geschlecht" ‒ Hier in voller Länge zu sehen: https://apolut.net/im-gespraech-markus-meier/ Quelle: apolut