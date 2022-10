Was haben Corona und der Ukraine-Krieg gemeinsam?

In den letzten zweieinhalb Jahren haben sich mit der sogenannten Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg zwei Krisen ereignet, die scheinbar keine Gemeinsamkeiten haben. Der Propaganda-Spezialist und Psychologe Dr. Roman Braun erkannte im Ablauf beider Ereignisse die Anwendung weltweit koordinierter Manipulationstechniken. Er schloss daraus, dass beide Krisen gezielt inszeniert worden seien. Wie er zu dieser Einschätzung kam, hören Sie in der folgenden Sendung.

Er schloss daraus, dass beide Krisen gezielt inszeniert wurden. Wie er zu dieser Einschätzung kam und mit welchen Fakten er seine These untermauern konnte, hat er am 21.3.2022 in einem Interview auf dem YouTube-Kanal FPÖ TV dargelegt. Seine Erkenntnisse werfen ein völlig neues Licht auf die Ereignisse der letzten Jahre – und sie beantworten die unweigerlich aufkommende Frage, warum derartige Krisen herbeigeführt werden. Hier ist die Zusammenfassung seiner Interpretation der jüngsten Geschichte: ....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV