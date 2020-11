Aktuell: Wer ermordete John F. Kennedy?

Am 22. November 1963, also gestern vor 57 Jahren wurde John F. Kennedy ermordet. Der Fall ist aktueller denn je, Donald Trump hat viele Ansätze von JFK fortgeführt. Wer die wahren Hintergründe verstehen will, kommt an diesem Video nicht vorbei.

Der bekannte deutsche Schauspieler Horst Janson spricht darüber in diesem neuen Kapitel auf SchrangTV. Aufgrund der Aktualität bitte dringend mit Freunden und Bekannten teilen! Dies schreibt Heiko Schrang von Schrang TV.



Quelle: Schrang TV