Wahnsinn: Die Impfung ist nur einen Pieks entfernt!

Maskenwahn hin, Maskenwahn her – mehr und mehr zeigt sich was das eigentliche Ziel hinter all den Corona-Maßnahmen ist. Diejenigen, die davon sprachen, dass die Pharmaindustrie weltweit die Menschen zwanghaft impfen will, wurden als Verschwörungstheoretiker diffamiert. Wie so häufig wird kurze Zeit danach die Katze aus dem Sack gelassen. Selbst Bill Gates beispielsweise sprach in den Tagesthemen davon 7 Milliarden Menschen impfen zu wollen.

Jetzt schrieb der Spiegel sogar: ‚Das Paradies, es ist nur einen Pieks entfernt!‘.

Dieses wichtige Thema und alle brisanten Vorkommnisse, die tatsächlich hinter den Kulissen meines Skandal-Prozess letzte Woche Freitag abliefen, sind Inhalt der neuen SchrangTV Sendung.

Quelle: SchrangTV