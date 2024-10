M-Pathie: – Zu Gast heute: Peter Launhardt „Es braucht eine geistig-seelische Gesundheit”

Peter Launhardt ist Heilpraktiker und leitet die Naturheilpraxis Launhardt in Berlin. Launhardt bietet dort unter anderem einen Einblick in das Blut seiner Patienten mittels Dunkelfeldmikroskopie. Er sagt, dass die Zellen, die man im Mikroskop sieht, für den Menschen arbeiten. Launhardt baut in seiner ganzheitlichen Arbeit beim Patienten eine Beziehung zu seinem Inneren auf. Gut arbeiten können die Zellen nur, wenn sie gut beliefert werden.

Es gibt keine Krankheiten, sondern kranke Menschen. Wir können keine Krankheiten behandeln, sondern immer nur kranke Menschen. Der Körper ist ein Instrument für das, was in uns passiert, sagt Launhardt und bezieht sich dabei auf die Pandemiezeit. In diesem Gespräch spricht Peter Launhardt über seine ganzheitliche Sicht auf den Menschen als Heilpraktiker, die bei vielen Medizinern und Ärzten eher in den Hintergrund gerückt sind. Grund dafür sind juristische Risiken, die ein Arzt eingehen könnte, falls seine Methode nicht wirkt. Auch spricht Launhardt darüber, dass wenn ein Mensch krank wird, die Ursache nie an einer Sache auszumachen ist. Krank werden bedeutet, dass mehrere Dinge aus dem Gleichgewicht gelangen und dies durch Ursachen im Körper und in der Psyche, der Seele oder des Geistes. Krank wird der Mensch, weil sein Umweltmilieu aus den Fugen gerät. Ein Erreger allein ist selten die alleinige Ursache für Krankheit. Das Milieu, und nicht der Erreger, ist die Ursache für den gesunden wie auch den kranken Menschen. Das Milieu ist alles, nicht der Erreger. Mehr über Peter Launhardt hier https://www.naturheilpraxis-launhardt.de und hier https://blick-ins-blut.de Quelle: apolut