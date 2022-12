Clownswelt: Hat der NDR Politiker verdeckt in eine Diskussionssendung eingeschleust?

Dieser Beitrag von Clownswelt legt mit ein wenig Humor eine vollkommen humorlose Sache nahe. Es steht die Frage im Raum, ob der NDR wissentlich Politiker verdeckt in eine Sendung eingeschleust hat, welche der Sender selbst als Raum für die Diskussion von Bürgern untereinander unter ausdrücklicher Abwesenheit Experten oder Politiker anpreist. Denn da ist just eine SPD-Politikerin, die vom NDR selbst an anderer Stelle schon einmal als Politikerin der SPD vorgestellt wurde. Sie diskutiert in der Sendung mit, bei der es angeblich keine Politiker geben soll.

Die Sender des ÖRR sind höchstrichterlich vom Verfassungsgericht angehalten, eine Meinungsvielfalt in ihrem Programm abzubilden. Das Verfassungsgericht hat ausdrücklich vor den Gefahren gewarnt, sollte diese Meinungsmacht des Rundfunks von einer kleinen gesellschaftlichen Gruppe übernommen werden. Hier sieht man nun, dass die Pluralität der Meinungen der Bevölkerung im NDR nicht ausgeglichen dargestellt wird. Ein sehenswertes Stück von Meinungsbeeinflussung und Irreführung der Zuschauer, ob nun absichtlich oder unabsichtlich geschehen. Es geht, ganz nebenbei erwähnt, um das Thema “Gendern”, das von der deutlichen Mehrheit der Bürger abgelehnt wird.

Quelle: Clonswelt