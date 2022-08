UK: Horror-Klinik für Kinder-Geschlechtsumwandlungen geschlossen

Die Agenda der systematischen sexuellen Umerziehung unserer Kinder wird immer offensiver und rücksichtsloser durchgezogen. Nicht das Kindeswohl steht im Vordergrund, sondern die Förderung der Trans-Ideolgoie, koste es, was es wolle. Die radikale Gender-Anstalt in Tavistock in Großbritannien hat sich hier mit besonderer Rücksichtslosigkeit hervorgetan.

Schon 10-Jährige wurden dort mit Pubertäts-Blockern misshandelt und aufdringlich zu sogenannten „Geschlechtsumwandlungen“ gedrängt.

Doch auch der Widerstand gegen diesen Missbrauch an den Kindern wird immer lauter. Nun musste die medizinisch fragwürdige Horro-Klinik zusperren. Quelle: AUF1