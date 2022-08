Wie billionenschwere Schattenbanken Politik und Wirtschaft dirigieren: Ein neues globales Kartell

Seit der Finanzkrise 2008 haben sich fast unbemerkt neue, mächtige Player in Politik, Wirtschaft und Finanzwelt gebildet: die großen Vermögensverwalter wie BlackRock und Co. Allein BlackRock investiert rund 10 Billionen Dollar rund um den Globus, in Deutschland ist die wohl mächtigste Firma der Welt zusammen mit anderen Kapitalorganisatoren wie Vanguard oder State Street Großaktionär bei allen Dax-Konzernen.

„Aber diese Firmen stehen nicht etwa in Konkurrenz zueinander, sondern kooperieren bei ihren Investments“, sagt der Publizist und Philosoph Dr. Werner Rügemer, Autor des Buchs „BlackRock und Co. enteignen!“. Rügemer sieht einen kompletten Verfall der Marktwirtschaft. „Das ist Common Ownership, also gemeinsames Eigentum und kein Wettbewerb mehr…damit lassen sich leicht Preise kontrollieren. Die großen Vermögensverwalter gehören sich sogar gegenseitig.“ Aber das ist nur eine Seite der fast unbegrenzten Macht der Finanzriesen. Als Schattenbank völlig unreguliert berät z. B. BlackRock mit seiner Wunder-KI Aladdin US-Regierung, EU, EZB und Fed. US-Präsident Biden hat mehrere BlackRock-Manager in seine Regierung geholt. Für die EU-Kommission soll BlackRock nachhaltige Investments empfehlen. Mehr Macht geht kaum. Das Interview auf Punkt.Preradovic sehen Sie hier:

Quelle: Punkt.Preradovic