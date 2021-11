65 Wikihausen: Satanisten, Psiram und die US-Army

Diese Sendung ist für Zuschauer unter 12 Jahren nicht geeignet. Groteskes und Postfaktisches präsentiert von Dirk Pohlmann und Markus Fiedler. Es ist schon seltsam, was alles nicht auf Psiram steht. Heute reden wir über den Satanisten Michael Aqunio, den Temple of Seth und fragen uns, warum es um ihn so seltsam still in Wikipedia und Psiram ist. Wir bitten um vorsorgliches Bereitstellen von Brechbechern. Dies schreiben Pohlmann und Fiedler auf Wikihausen.

Weiter schreiben sie: "Aufgrund steter Zensurmaßnahmen auf Youtube ziehen wir jetzt die Reißleine. Diese Sendung hier auf Youtube ist nur ein Teaser. Sie werden zukünftig die vollständigen Sendungen von uns nur noch auf unseren eigenen Videoservern finden!

Haben Sie den Film "die dunkle Seite der Wikipedia" gesehen? Wissen Sie davon, dass in der Wikipedia etwas nicht stimmt?

Die Wikipedia ist nicht nur das, was sie zu sein scheint. Es ist mehr als ein Lexikon. Es ist auch ein Scheinlexikon. Eine kleine aber effektive Meinungsmanipulationsmaschine. In gewissen Bereichen wird das Lexikon zum Pseudolexikon und wird in diesen Sparten schon seit Jahren von einer kleinen Gruppe, bestehend aus ca. 200 Personen, dominiert. Das einzig verbliebene Etwas, das so aussieht wie ein Nachschlagewerk, befindet sich in der Hand von Dogmatikern und Leuten, die rund um die Uhr in die Wikipedia schreiben, aber keine Qualifikation auf den Gebieten haben, über die sie schreiben.

Ihnen ist in der Wikipedia noch nichts aufgefallen? Dann kann es sein, dass Sie bisher nur Artikel gelesen haben, in denen es um Naturwissenschaften und Technik und nicht um Geld, Weltanschauungen, Politik und Geostrategien ging.

Wir beleuchten in jeder Folge einen Artikel von den dunklen Seiten der Wikipedia und zeigen auf, was dort nicht stimmt. Folgen Sie mit uns in die Abgründe einer Meinungsmanipulationsmaschine.

"Die dunkle Seite der Wikipedia": https://youtu.be/MtWCDFyxt7Q

"Zensur - die organisierte Manipulation der Wikipedia und anderer Medien": https://youtu.be/7K8CaL6yvnk

Skipte und Zusatzinformationen zu den Filmen: http://www.wikihausen.de

Quelle: Wikihausen