Weihnachten: Das Fest der Hoffnung

AUF1 musste heuer leider über viele negative Dinge berichten. Über die unzähligen Corona-Maßnahmen, über dramatische Impfnebenwirkungen, den Ukraine-Konflikt, die neuerliche Asyl-Krise und noch vieles mehr. Oft hatte man den Eindruck, die schlimmen Nachrichten nehmen gar kein Ende mehr. In einer Welt, in der es so viele schlechte Nachrichten gibt, muss es aber auch einen positiven Ausgleich geben. Weihnachten soll in diesem Jahr unter dem Stern der Hoffnung stehen. Wir von AUF1 hoffen und glauben an eine Wende hin zum Guten. Denn wie könnten wir sonst diese Arbeit tun, Tag für Tag, unermüdlich?

Holen Sie sich diese Hoffnung jetzt auch nach Hause.

