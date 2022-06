Impfprobleme: Vertuschung oder Versagen? Kassenärztliche Vereinigungen handeln gesetzwidrig

Wie viele Nebenwirkungen der Covid-Impfung gibt es in Deutschland? Laut den Zahlen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) haben 2021 fast 2,5 Millionen Menschen nach der Impfung einen Arzt aufgesucht. Das sind 10-mal so viele wie die vom Paul-Ehrlich-Institut gemeldeten Impfprobleme. Diese Zahlen der KBV kamen allerdings nur auf Nachfrage eines Bundestagsabgeordneten zu Stande. Entgegen der Gesetzeslage gibt die Bundesvereinigung der Kassenärzte die Daten der Kassenärzte nicht regelmäßig ans Paul-Ehrlich-Institut weiter. Und auch dort scheint das Interesse an validen Zahlen nicht allzu groß. Anstatt die Fälle zu untersuchen, versuchen Behörden und Ärztevertreter zu verharmlosen.

Im Gespräch mit Punkt.Preradovic zeigt der Datenanalyst Tom Lausen Behörden zwischen Vertuschen und Versagen, absurde Abläufe und einen schwer erklärlichen Unwillen zur Aufklärung auf. Quelle: Punkt.Preradovic