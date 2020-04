Widerstand 2020 - Dr. Bodo Schiffmann im NuoViso Talk

Dr. Bodo Schiffmann leitet die Schwindelambulanz-Sinsheim und hat es in den letzten Wochen zu gewissen Bekanntheit geschafft. In seinen YouTube-Videos klärt er über die aktuelle Situation im Gesundheitswesen auf und kommt zu einer ganz anderen Einschätzung als sie über die Öffentlich-Rechtlichen Medien propagiert werden.

Widerstand2020 entstand als eine Idee und Vision. Aus dem Willen heraus, sich nicht mehr machtlos zu fühlen. Aber warum denn nun eine neue Partei? Das war die Frage und die Antwort darauf war leicht gefunden. Unser System ist leider so aufgebaut, dass wir nur als Partei mit einer großen Anzahl an Mitgliedern wirklich an Entscheidungen mitwirken können.



So ist das leider in Deutschland. Natürlich könnten wir auch, wie so viele andere einfach eine Interessengemeinschaft, oder Gruppe Gleichgesinnter gründen, aber so würden und vor allem können wir niemals das erreichen, was wir erreichen wollen. Ich finde die Arbeit solcher Gruppen wirklich wertvoll und gut, nur haben wir im Moment keine andere Wahl, als den Weg als Partei zu gehen.





Quelle: NuoViso TV