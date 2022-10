Dr. Hans-Joachim Maaz: Kommt es zum Krieg? (Interview Teil 2 von 2)

Wollten wir nicht Frieden? Und nun jubeln die Medien, wenn es um Kriegsgerät-Lieferungen in Richtung Ukraine geht? Was ist hier los? Eine Gesellschaft, die sich im Jahr 2022 dem Slogan "Frieren für den Frieden" stellt, scheint mehr als nur ein grundlegendes Problem zu haben. Treiben uns Narzissten in den Krieg? Ein Gespräch mit dem Psychoanalytiker Dr. Hans-Joachim Maaz.

Quelle: eingeSCHENKt.TV