Stoppt den „Great Reset“ wegen dramatischen Konsequenzen für die Menschheit

Diese etwas anspruchsvolle Sendung soll zum Prüfen, Mitdenken, Diskutieren und Handeln anregen. Denn sie malt vor Augen, wie extrem folgenschwer die geplanten Ausgestaltungen des „Great Reset“ sein werden, der aktuell von der eugenisch motivierten Finanzoligarchie vorgesehenen ist.

Vom World Economic Forum (WEF) und anderen von Finanzoligarchen ins Leben gerufenen Organisationen wird seit Jahren die Notwendigkeit eines „Great Reset“ proklamiert. Dieser soll die Gesellschaftsstruktur aller Völker, sowie die Welt- und die Finanzwirtschaft auf eine „neue Normalität“ zurücksetzen. Angeblich sei dies angesichts der vielen Krisen, in denen sich die Welt heutzutage befindet, unumgänglich.



Doch was werden die Konsequenzen, was wird der Preis dafür sein? −Archäologen und Historiker zeigen auf, dass unsere offizielle Geschichtsschreibung voller Lücken und Unplausibilitäten ist. Sie weisen auf historische Resets hin, die jeweils mit dramatischen Verlusten für die Menschheit einhergingen. Andere Forscher zeigen ungeklärte Phänomene auf und weisen auf geniale, aber in Vergessenheit geratene Technologien hin. Und dass die aktuelle Menschheit nur noch 10 % ihrer eigentlichen Hirnleistung nutzen kann, sehen Hirnforscher als erwiesen an. Was ist, wenn wir bereits Opfer von Resets wurden, wenn wir lediglich genetisch reduzierte Menschen und der Ersatz für die „Original-Menschen“ sind? Diese etwas anspruchsvolle Sendung soll zum Prüfen, Mitdenken, Diskutieren und Handeln anregen. Denn sie malt vor Augen, wie extrem folgenschwer die geplanten Ausgestaltungen des „Great Reset“ sein werden, der aktuell von der eugenisch motivierten Finanzoligarchie vorgesehenen ist....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV