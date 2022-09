Gerry Mayr zur Bodensee-Friedenskette am 2. Okt. 2022: „Die Menschen ins richtige Licht rücken“

Der deutsche Aktivist Gerry Mayr stellt mit vielen fleißigen Mitwirkern wieder eine Bodensee-Friedenskette auf die Beine. Seine Vision: Die Friedenskette wird die Menschen ins richtige Licht rücken, d.h. sie werden eine Welt ohne Waffen und Gewalt, ohne Spaltung und Rassismus im Einklang mit der Natur vorleben.

Moderator: Ja, zu unserem Interview auf kla.tv begrüße ich Gerry Mayr aus Konstanz.

Gerry Mayr: Schönen guten Tag, ich grüße euch alle!

Moderator: Gerry, beim letzten Mal sahen wir uns bei der Bodensee-Friedenskette 2020, die du mit vielen anderen auf die Beine gestellt hast. Das war ein richtiges Teamwork (yes) und ich denke noch sehr gerne zurück an diese friedliche und auch verbindende Atmosphäre. Ich war mit meinen Kindern dort. Es war ein Treffen wie mit lauter Freunden, so vom Feeling her. Zwischenzeitlich gab es aber, wie du mir geschrieben hast, auch ein paar unschöne Dinge, das meint, die Spaltung hat doch vor der schönen Bodenseelandschaft keinen Halt gemacht. Gerry, was genau lief da und wie kam es dazu?

Gerry Mayr: Ja gut, das ist natürlich der Zeitgeist. Die Menschen sind nicht so im Frieden. Jetzt kommen noch die äußeren Umstände dazu mit Konflikten, die es schon immer gab, Krieg. Es ist nicht nur die Ukraine, sondern es ist ja vieles andere was noch läuft. Aserbaidschan, Armenien, und was im Großen ganz oben passiert, passiert im Kleinen bei den Menschen im inneren leider auch. Das Hauptproblem von uns Menschen ist ja der Neid, die Gier und da muss sich jeder jeden Tag die Frage stellen, bin ich im Frieden, bin ich nicht im Frieden und mir ist aufgefallen, es ist ja schon zwei Jahre her. ....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV