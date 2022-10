Katastrophenschutz: Ist Deutschland überhaupt auf irgendeinen Ernstfall vorbereitet?

Wer erinnert sich nicht an das Lied von Herbert Grönemeyer „Kinder an die Macht“? Wenn man die Politik der deutschen Bundesregierung unbefangen von außen betrachtet, dann hat man bislang den Eindruck, dass es nicht so weit hergeholt wäre. Denn bei allen großen Krisen, die im Moment kulminieren, fällt einem zum Handeln der Ampelregierung immer wieder die Textzeile „Sie berechnen nicht was sie tun“ ein. Und zwar egal, ob es sich um die Energie- und Wirtschaftskrise, die Innere Sicherheit oder den Krieg in der Ukraine handelt, der eine neue Eskalationsstufe erreicht hat.

Aber was ist, wenn all diese Krisen in Katastrophen enden? Was wird die bundesdeutsche Kindergartenpolitik dann machen? Der Katastrophenschutz in Deutschland befindet sich nämlich in einem beängstigenden Zustand. Quelle: AUF1