Nachrichten AUF1 vom 20. Mai 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Tina Gloria Wenko.

Dies sind die Themen:



+ Schottland: Neue Untersuchung zur Häufung von Todesfällen bei Neugeborenen + Ralf Ludwig: „Wir erleben seit zwei Jahren ein Verbrechen gegen die Menschheit“ + Weltwirtschaftsforum in Davos: Ukraine-Krieg ist das Hauptthema der Globalisten + Eingeständnis der schwedischen Regierung: Multikulti-Experiment ist gescheitert + Deutschland: Behörden suchen ganz offiziell Spitzel für den „Kampf gegen Rechts“ + Bargeld in Gefahr: Zwang zum Bankkonto, aber keine Haftung + „Gesund AUF1“: Volkskrankheit Adipositas – Warum wir immer dicker werden + Die gute Nachricht: AUF1-Imbus auf großer Fahrt in Norddeutschland

Kurzmeldungen:



+ Doppelmoral: „Black Lives Matter“-Aktivistin will unter Weißen leben + Wegen Gas-Krieg: Acht neue Atomkraftwerke in Großbritannien geplant + Kampf um Meinungsfreiheit: Elon Musk attackiert Demokraten + Fass ohne Boden: Europas Steuergelder für die Ukraine + Vorschub für Islamisierung: Kopftuchverbot in Kindergärten aufgehoben

Quelle: AUF1