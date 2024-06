Revision des Epidemiengesetzes: Gefahr für Schweizer Freiheit - Interview mit Michelle Cailler

Die Juristin und Präsidentin des „Mouvement Fédératif Romand“, Michelle Cailler, war eine von 50 internationalen, hochkarätigen Experten und Kritikern des WHO-Pandemievertrages, die an der Großdemo in Genf ihr Statement abgegeben hat. Sie appellierte einerseits, unbedingt aus der WHO auszutreten, und andererseits, die WHO aufzulösen. Ebenfalls ist es hinsichtlich des revidierten Epidemiengesetzes notwendig, aktiv auf das Handeln und Vorhaben unserer Behörde zu reagieren. Nur so ist unsere Freiheit und Souveränität geschützt.

Kla.TV: Guten Tag Michelle Cailler, Sie sind Juristin und Präsidentin des „Mouvement Fédératif Romand“. Glauben Sie, dass die Änderungen des Vertrags und der IGV dazu führen werden, dass die Welt mit Pandemien konfrontiert wird, die von der Generaldirektion der WHO auf Teufel komm raus und eigentlich aus jedem beliebigen Grund ausgerufen werden?...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV