Hambürger Spezial zum Jahreswechsel 2022/23: “Und es hat zoom gemacht…”

Das war noch einmal nötig. Dirk C. Fleck und Jens Lehrich grüßen Euch zum Jahresende. Diesmal blieb unser Salon geschlossen, denn Jens befindet sich an der Nordsee. Die Zoom Konferenz hatte aber auch ihren Reiz. Wir blickten zurück auf das Jahr 2022, erzählten uns, was hängen geblieben ist und was wir am liebsten streichen würden. Es ist ein sehr angenehmes Gespräch geworden, wobei der Fokus auf der Entwicklung lag, die wir beide in den vergangenen zwölf Monaten genommen haben.

Außerdem gaben wir unserer Vorfreude auf die dritte Begegnung mit unserer Community Ausdruck, die am 11. Januar stattfinden wird. Um exklusiv als eine/r von 20 Teilnehmer/innen dabei zu sein, könnt ihr hier ein Ticket buchen: https://www.eventbrite.de/e/hamburger-interaktiv-3-mit-dirk-c-fleck-jens-lehrich-tickets-474628044257?aff=erelexpmlt



Quelle: Jens Lehrich