Unabhängiger Weltgerichtshof: Warum es ihn so sehr braucht und wie er aktuell entsteht (mit Dokumentation THE PLAN)

In forensischer Präzision und Sorgfalt arbeiten weltweit tausende Juristen, Mediziner, Historiker u.v.a.m. an einem Verursacherlexikon. Groß angelegte Straftaten gegen die Menschheit werden mit unwiderlegbaren Beweisen dokumentiert. Ein Fallbeispiel ist die von langer Hand geplante und global inszenierte Covid-19-Pandemie, die weltweit unsägliches Leid über die Menschheit brachte. Die Sendung zeigt auf, wie in Anlehnung an die Nürnberger Prozesse nach dem 2. Weltkrieg aktuell ein unabhängiger Weltgerichtshof entsteht und was jeder Einzelne dazu beitragen kann, dass wieder Gerechtigkeit und Freiheit weltweit gelebt werden können.

Quelle: Kla.TV