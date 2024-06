Augenblick Episode 3 – Ernst Wolff

Wer für Frieden ist, muss diesen schon auf dem Weg dorthin beachten. Der Weg ist das Ziel! Niemals darf der Zweck die Mittel heiligen. Wenn der Zweck Frieden ist, kann das Mittel nicht Gewalt sein. Am Ende werden sich die Menschen durchsetzen, die an der friedlichen Agenda festgehalten haben. Wir haben in einer großen Illusion gelebt – in einer Zwischenphase. In einer augenscheinlich normalen Zeit, in der vieles im Hintergrund abgelaufen ist, der Alltag aber relativ normal erschien. Spätestens mit Corona ist klar geworden, dass es die (Schein-)Welt von gestern, das „frühere Normal“ nicht mehr gibt. “Die Welt um uns herum verwandelt sich zunehmend in ein digitales Gefängnis”, sagt der Journalist, Buchautor und Wirtschaftsexperte Ernst Wolff, unser heutiger Gast im neuen Format Augenblick, dem es nicht schwer gefallen ist die „Spielregeln“ einzuhalten.

Mit diesem neuen Format will Kai Stuht Ihnen abseits politischer Aspekte tiefgründige und dennoch kurzweilige Gespräche mit ausgesuchten hochkarätigen Gesprächspartnern präsentieren. Philosophie, Spiritualität und 2 Regeln! Alles, außer Politik – und das in 2 Minuten!



Sie erwartet ein spannendes Gespräch über die Welt von gestern und morgen, den Wert zwischenmenschlicher Beziehungen, die Abgründe der KI und wichtigste Lebensprinzipien.

Quelle: apolut