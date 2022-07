Die erzwungenen Russlandsanktionen ermorden Deutschland

Was ist das für ein Freund, der einen in den Ruin, und was ist das für eine Familie, die einen in den sicheren Tod treibt? Sobald derartige Verdachtsmomente nicht ausgeräumt werden können, sollte man auf der Hut sein und seine Konsequenzen ziehen. Der junge Kommentator, den Sie gleich sehen werden, ist angesichts der von Deutschland geforderten Russlandsanktionen nicht davon überzeugt, dass Deutschland gute Freunde hat, und auch nicht davon, dass Deutschland in eine gute Familie, sprich Wertegemeinschaft eingebettet ist. Hier seien entsprechende Konsequenzen angezeigt, sagt er.

Soll Deutschland durch die Sanktion zerstört werden? Sprecher: Hallo zusammen. Die Ereignisse der letzten Tage lassen einen daran zweifeln, gegen wen sich dieser Wirtschaftskrieg wirklich richtet. Formell natürlich gegen Russland, aber diese Sanktionen, gegen wen wirken sie am meisten und gegen wen sollen sie auch wirken? Lasst uns mal die Ereignisse der letzten Tage durchgehen, da gibt es einige bemerkenswerte Entwicklungen. ....[weiterlesen] Quelle: Kla.TV