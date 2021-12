M-PATHIE – Zu Gast heute: Frank Höfer „Von NuoViso zu NuoFlix”

Frank Höfer war ehemaliger Mitarbeiter beim MDR und gründete vor über 15 Jahren sein Internetportal NuoViso. Damals gab es noch gar kein YouTube und der Markt der aufdeckenden Journalisten war noch recht dünn gesät. Heute hat sich NuoViso zu einer der wichtigsten Internetplattformen im deutschsprachigen Raum entwickelt, die heute zahlreiche Formate anbietet, unterstützt und weiterentwickelt. Aus NuoViso ist heute NuoFlix geworden.

In diesem Gespräch beleuchten der Moderator und sein Gast die Anfänge des Medienportals sowie die Entwicklungen, die gemacht wurden, und die Zukunftsaussichten des lieber hinter den Schlagzeilen bleibenden Frank Höfer.

Frank Höfer ist alles andere als ein Mensch, der sich nach vorne in die Öffentlichkeit drängt. Er bleibt lieber hinter den Kameras und arbeitet an den Verbesserungen, die sich bei einem so enorm vielfältigen Portal ergeben.

Mehrmals wurde NuoViso von YouTube gelöscht und genau eben das macht erfinderisch, wie wir es bei vielen ähnlichen Portalen anderer Meinungsspektren im Besonderen seit der “Pandemie” erleben. Frank Höfer als Gast bei M-Pathie zu haben, ist für den Moderator Rüdiger Lenz etwas Besonderes, da er selbst ihn schon seit seinen Anfängen beobachtet und schätzt.

Dieses Gespräch ist eine kurze Bio von NuoViso zu NuoFlix. Mehr über Frank Höfer und NuoFlix hier: https://nuoflix.de

Quelle: apolut