AfD-Satz: GEZ-Tribunal gegen Gottschalk

Thomas Gottschalk traut sich was... und steht darum unter Beschuss. Warum nun auch er sich nicht mehr den Mund verbieten lassen will, wie seine GEZ-Mainstream Kollegen darauf reagieren und was für eine Rolle die AfD dabei spielt, erfahren Sie in diesem Brennpunkt mit Dr. Stephanie Elsässer und TV-Chef Paul Klemm.

Quelle: COMPACT-TV