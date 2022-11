Zukunftsvisionen des WEF – Gesundheits-App statt Arztbesuch

Mitte 2021 wurde in Deutschland der digitale Impfpass eingeführt, der ab 2022 in die elektronische Patientenakte integriert wird. Die medizinischen Daten eines jeden Bürgers sollen dabei künftig in einer zentralen Datenbank erfasst werden. Doch von wem und wozu werden diese Daten verwendet und wie sicher sind sie?

Das Weltwirtschaftsforum WEF hat hierzu bereits ganz klare Vorstellungen: Es wird ein kostengünstiges „digitales Gesundheitsmanagement“, ein „Internet der Körper“ angestrebt, indem alle Akteure des Gesundheitswesens wie Regierungen, Versicherer, IT-Unternehmen und Gesundheitskonzerne miteinander vernetzt werden. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz können dann die Informationen in den Patientendaten analysiert und zwischen allen Akteuren ausgetauscht werden, so dass jeder die „richtige“ Behandlung bekommt. Besonders die geistige Gesundheit und die Normalität unseres Verhaltens würde von Apps laufend überwacht und an die entsprechenden Stellen gemeldet werden. In gleicher Weise sollen auch Therapiestunden beim Arzt durch bequeme und günstige Apps ersetzt werden. Da das WEF mit dem „Great Reset“ die Errichtung einer neuen Weltordnung anstrebt, wird anhand dieser Pläne sichtbar, wie diese aussehen wird. Es ist eine Welt, in der künstliche Intelligenz die Menschen bestimmt und die Menschlichkeit auf der Strecke bleibt. Quelle: Kla.TV