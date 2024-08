M-PATHIE – Zu Gast heute: Jan Sönksen “Hofgemeinschaft in Nordfriesland”

Jan Sönksen ist Gründer einer Hofgemeinschaft in Nordfriesland. Sein Großvater erwarb die Fläche und nun ist sie in Jan Sönksens Besitz übergegangen. Zuvor wurden dort eine Gärtnerei und eine Baumschule bewirtschaftet. Inklusive der Pachtfläche ist dort eine ca. 18 ha große Fläche für die Hofgemeinschaft entstanden, auf der sich heute eine Gemeinschaft Gleichgesinnter ein neues Zuhause erschaffen hat. Platz für noch mehr Gleichgesinnte ist vorhanden und Sönksen sucht und lädt neue Interessierte ein, auf dem Gemeinschaftshof einen Kurzurlaub zum Kennenlernen zu machen.

Vielleicht wollen der ein oder andere oder sogar eine ganze Familie in die Hofgemeinschaft in Nordfriesland einziehen?

Noch ist die Hofgemeinschaft in der Entwicklung und im Aufbau und Sönksen wie auch die Bewohner möchten dort Gleichgesinnte aufnehmen. Im Hof geht es recht locker zu. Man kann dort mitarbeiten, muss dies aber keineswegs. Orte zum Rückzug sind reichlich vorhanden. Aber auch Räume, in denen man zusammenkommt.

„Unsere Idee ist, nicht in der Empörung über die politischen Zustände zu verharren, sondern etwas Neues zu erschaffen, das mit und von positiven Werten geschöpft wird”, sagt Sönksen.

Die Hofgemeinschaft in Nordfriesland wächst und lernt. Sie ist noch im Werden, was großartig für all diejenigen ist, die jetzt dabei sind oder die noch dazukommen wollen.

Mehr über Jan Sönksen und die Hofgemeinschaft in Nordfriesland hier:

https://www.hofgemeinschaft-in-nordfriesland.de

Jan Sönksen

+49 176 70995598

Dorfstraße 17 / 25917 Enge-Sande

E-Mail: [email protected]

Quelle: apolut