Nachrichten AUF1 vom 20. September 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Australien und Neuseeland beenden Maßnahmen: Ablenkung von steigenden Totenzahlen?

+ „Better Way Conference“: Internationaler Kongress der Gegenöffentlichkeit in Wien

+ Klima-Propaganda bei Zwangsgebührensender: „Schönes Wetter“ darf es nicht mehr geben

+ Dürre-Panik: Ein ganz normales Wetterphänomen wird zur Bedrohung aufgeblasen

+ Deutschland: Regierung evakuiert „Ortskräfte” aus Afghanistan – und stellt auch neue ein

+ Inflation und Rezession: Deutschland und Österreich stürzen dramatisch ab!

+ Dagmar Häusler (MFG) im AUF1-Gespräch: „Vom Gender-Wahnsinn halte ich nicht viel“

+ Die gute Nachricht: Sensationelle neue Funde in Pompeji

Kurzmeldungen:

+ Österreich: Volksbegehren zur Abschaffung der GIS

+ Volkszorn wächst: Grünen-Chefin Ricarda Lang mit Pfeifkonzert empfangen

+ Wien: Tausende Teilnehmer beim „Marsch für das Leben“

+ Alternatives Wirtschaftsbündnis wächst: Türkei will Mitglied der SOZ werden

+ Unmut über ukrainische Nobelflüchtlinge: Tafeln sind sauer

Quelle: AUF1