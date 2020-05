Widerstand2020 - Victoria Hamm im NuoViso Talk

Kaum ins Leben gerufen, wird die Initiative "Widerstand2020" bereits scharf attackiert. Und obwohl der Parteigründungsprozess noch im Gange ist, hagelt es bereits Kritik zu Mitgliederzahlen und Parteispenden. Wir sprechen mit Victoria Hamm über die Vorwürfe.

Widerstand2020 entstand als eine Idee und Vision. Aus dem Willen heraus, sich nicht mehr machtlos zu fühlen. Aber warum denn nun eine neue Partei? Das war die Frage und die Antwort darauf war leicht gefunden. Unser System ist leider so aufgebaut, dass wir nur als Partei mit einer großen Anzahl an Mitgliedern wirklich an Entscheidungen mitwirken können. So ist das leider in Deutschland.





Quelle: NuoViso