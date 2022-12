Ukraine-Kriegsausbruch – Verschwiegene Gründe

Am 12. Dezember fand in Wien eine Diskussion zum Thema „Krieg in der Ukraine“ statt. Österreichs ehemaliger Vizekanzler HC Strache war mit fünf Gästen am Podium, um gemeinsam über die Hintergründe für den Kriegsausbruch zu diskutieren. Kla.TV war live dabei und will durch die Wiedergabe dessen, was bei dieser Veranstaltung wirklich gesagt wurde, eine Grundlage für Friedensgespräche und Friedensbemühungen schaffen.

Am 12. Dezember 2022 fand in Wien eine Podiumsdiskussion der überparteilichen Plattform für Frieden und Neutralität zum Thema „Krieg in der Ukraine“ statt. Zirka 220 Teilnehmer waren zugegen, darunter zahlreiche Ehrengäste. Der Plattformgründer und ehemalige Vizekanzler von Österreich Heinz-Christian Strache war mit fünf Gästen am Podium, die wir Ihnen, verehrte Zuseher, nun vorstellen. Andreas Mölzer – er publiziert die Wochenzeitung „Zur Zeit“ und ist ehemaliger Abgeordneter zum Europäischen Parlament.

Dr. Heinrich Fiechtner – der ehemalige AfD-Landtagsabgeordnete aus Baden-Württemberg, der auch in der Coronabewegung als Querdenker aufgefallen ist. Dr. Christina Baum – sie wuchs in der ehemaligen DDR auf und arbeitet heute in einer zahnärztlichen Gemeinschaftspraxis. Als Mitglied im AfD-Bundesvorstand und Abgeordnete im deutschen Bundestag lehnte sie den Antrag auf NATO-Mitgliedschaft von Finnland und Schweden ab. Efgani Dönmez – er ist Sozialarbeiter, Unternehmensberater, Mediator und Politiker türkischer Herkunft. Als ehemaliges Mitglied im Nationalrat für die ÖVP und im Bundesrat für Die Grünen ist er nun parteilos. Dr. Peter Fichtenbauer – der Rechtsanwalt war Abgeordneter im österreichischen Nationalrat und Stellvertreter im Parlamentsklub der FPÖ. Er war bis 2019 Volksanwalt und ist seit 2005 Brigadier des österreichischen Bundesheeres. ....[weiterlesen] Quelle: Kla.TV