AfD-Beben: Höcke siegt, Ampel heult

Der Albtraum des Mainstreams ist wahr geworden. Die AfD gewinnt die Landtagswahl in Thüringen souverän und legt in Sachsen enorm zu. Ist das der Beginn von etwas ganz Großem? Doch kaum sind alle Stimmen ausgezählt, geht der Kampf gegen Rechts in eine neue Runde. Wie sind die Reaktionen auf den geschichtsträchtigen Wahlausgang? Was sagen Gewinner und Verlierer? Und welche Ereignisse haben sich in den letzten 24 Stunden zugetragen? Dr. Stephanie Elsässer und Chefredakteur Jürgen Elsässer haben die Antworten.

Quelle: COMPACT-TV