Bauernfrühstück - 12 Landwirte sprechen Tacheles

Bauernfrühstück - 12 Landwirte sprechen Tacheles

In diesem Film sprechen echte Bauern Tacheles, ungezwungen beim Bauernfrühstück. Analysiert wird das Hier und Jetzt und teils hitzig diskutiert was zu tun ist. Alle 12 Bauern engagieren sich seit Jahren über die Arbeit im eigenen Hof hinaus für das Überleben von traditionellen bäuerlichen Familienbetrieben und sind aktiv im Bauernwiderstand - gegen das “grüne Landgrabbing” und dem politisch forcierten Bauernsterben in Deutschland und Europa.

Die persönliche Meinung der Landwirte in dem Video entsprechen nicht unbedingt der Auffassung der Redaktion.

Quelle: Moderner Landwirt