Basta Berlin (238) – Déjà-vu

Schon wieder versagt die Bundesregierung beim Haushalt. Schon wieder gibt es Korruption in Berlin. Erneut gibt es Nebelkerzen rund um Nord Stream. Ist es ein Déjà-vu? Oder soll der Bürger mal wieder zum Narren gehalten werden? Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, machen heute eine emotionale Achterbahnfahrt: Es geht um Liebe und Hass, um Scheitern und Manipulation… was wie der Inhalt eines Hollywood-Films klingt, ist in Wahrheit jedoch ein großes politisches Schmierentheater…

Die Kapitel: 00:00:00 Hallo und herzlich willkommen!



00:02:43 Liebe ist alternativlos



00:34:06 Der berühmte „Mittelteil“



00:48:40 Schmierentheater



01:06:45 Webtipp und Schreddern Quelle: Basta Berlin