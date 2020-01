Vortrag von Dr. Ing. Erwin Thoma "Die geheime Sprache der Bäume"

In einem überaus spannenden Vortrag zeigt Dr. Ing. Erwin Thoma als Förster auf, wie ähnlich wir Menschen den Bäumen sind. Dies gilt sowohl für das Individuum als auch für die Gemeinschaft.

Erfahren Sie, welche Lebensprinzipien der Bäume auch unserem Zusammenleben zugrunde liegen. Im Eingehen darauf könnten möglicherweise die vielfältigen Probleme der Menschheit gelöst werden – doch sehen Sie selbst!



Hintergrund Erwin Thoma:

Erwin Thoma (* 14. Februar 1962 in Bruck an der Großglocknerstraße) ist ein österreichischer Forst- und Betriebswirt, der als Unternehmer und Autor auf dem Gebiet „Baumwissen und Holzinnovation“ tätig ist. Die Thoma-Holz GmbH bietet u. a. Familienhäuser mit unverleimter Vollholzhülle an (Holz100).





Quelle: Anti-Zensur Koaltion