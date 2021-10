Olympische Winterspiele: Geimpft oder draußen

Nun wird sogar das Fest der Völkerverständigung durch Covid19 bzw. die Covid19-Impfung ausgehebelt: Entweder Du bist geimpft oder nicht dabei!! Impfkritik wird zensiert. Robert F. Kennedy Jr. zeigt auf, wie Freiheit und Gerechtigkeit für alle wieder zu erlangen sind.

Der aktuelle Tenor vonseiten der Politik und der Leitmedien heißt zunehmend „Entweder Du bist geimpft oder draußen“ und macht nun auch vor dem Fest des Friedens und der Völkerverständigung keinen Halt.

Laut heutiger Medienmeldung sollen bei den Olympischen Winterspielen im Februar 2022 in Peking und auch bei den Paralympics im März ausschließlich nur geimpfte Athleten teilnehmen. Diese ausgrenzende Festlegung wurde in der heutigen Medienmeldung nicht ansatzweise kritisch hinterfragt. Durch die gleich nachfolgende Meldung wurde sie sogar noch doppelt unterstrichen. Diese lautete nämlich, dass das – ursprünglich soziale – Netzwerk YouTube jegliche Videos als Falschmeldung abtut und löscht, die Hinweise wiedergeben, dass zugelassene Impfstoffe nicht sicher oder gefährlich seien. Das bedeutet in letzter Konsequenz, dass selbst nachgewiesene Impfschädigungen und Todesfolgen nicht mehr den Raum für einen öffentlichen Diskurs finden.

Was für eine krasse Einengung, ja Entmündigung der Menschheit, sich eine eigene Meinung nicht mehr bilden, diese nicht mehr äußern und auch nicht mehr danach handeln zu dürfen. Laut dem Politiker und Aktivisten Robert F. Kennedy Jr. ist damit eine rote Linie klar überschritten. Kennedy zeigt aber auch auf, dass Friede, Freiheit und Gerechtigkeit für alle und somit auch Völkerverständigung auf friedlichen Wegen wieder zu erlangen sind....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV