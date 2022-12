Interview mit der Auswanderin und Kleinunternehmerin Birgit M. aus dem Dokumentarfilm “Project Fovea”

Birgit M. lebt seit 30 Jahren in Schweden in Pojos nördlich vom Polarkreis und hat einen kleinen Souvenirladen. Sie beschreibt ein Leben weit weg von der Zivilisation. Der nächste Supermarkt ist 50 km entfernt und sie erzählt, wie die schwedische Regierung die Zentralisierung vorangetrieben hat. Sie beschreibt die vielen Schwierigkeiten, die ein Leben in der Einsamkeit mit sich bringt. Es ist das komplette Gegenteil zu einem Leben in Deutschland und ihrer Heimat Mönchengladbach. Sie ist Menschen, die nach Schweden ziehen wollen, gerne mit Rat behilflich.

