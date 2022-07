Ellen Michels im Dialog mit Rüdiger Lenz: Vom Kämpfer zum Nichtkämpfer – Die tiefsten Geheimnisse eines Erfolgsmenschen

ür die heutige Podcast-Folge habe ich wieder einen besonderen Gesprächspartner. In diesem Dialog teilt Rüdiger Lenz seine tiefsten Geheimnisse, Weisheiten und Erfolgsfaktoren für ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben in absoluter Freiheit und innerem Frieden. Denn auch er weiß: Es ist bereits alles in Dir angelegt! Doch warum kommt der Mensch nicht an seinen echten Schöpferkern heran? Das Gespräch ist voll mit höchstwertvollen Lebensweisheiten.

Also, hör Dir den Dialog unbedingt bis zum Ende an! Rüdiger Lenz ist Sachbuchautor, Kampfkünstler und Autor des „Nichtkampf-Prinzips“ – ein ganzheitlicher Friedensansatz, Aggressivität, Gewaltverhalten, Kämpfe, Konflikte und Kriege zu verhindern. Ein neuer Weg zum Frieden mit sich selbst und daher zum Frieden mit den anderen sowie Heilung der Gewalt und Heilung der Kampfgesellschaft – also Heilung aller Zivilisationskrankheiten der Seele.



Wenn Dir der Podcast gefällt, freue ich mich sehr über Dein Abo und Deine schriftliche Bewertung. Denn so kann „Balsam für die Seele“ noch viele weitere Menschen erreichen… :) Rüdiger Lenz hat mich im Jahr 2020 bereits für das Format M-PATHIE interviewt.



Quelle: apolut