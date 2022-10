Nachrichten AUF1 vom 19. Oktober 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Nora Hesse.

Dies sind die Themen:

+ Österreich: Der tiefe Fall des Globalisten Kurz macht ÖVP-Korruptionssumpf sichtbar

+ Auffällige Ergebnisse bei Briefwahl-Stimmen: Wären hier Wahlmanipulationen möglich?

+ Martin Rutter: „Mit Wahlen kann man das Große und Ganze nicht verändern“

+ Deutschland: Tödliche Macheten-Attacke von Somalier in Ludwigshafen – kein Einzelfall!

+ Energiekrise:Werden Stromabschaltungen und -rationierungen bewusst in Kauf genommen?

+ Chinas Arm reicht bis Mitteleuropa: „Polizeistationen“ jetzt auch in Deutschland

+ Geert Vanden Bossche erklärt: „Impfungen programmieren das Immunsystem um“

+ Buchtipp der Woche : „Verbotene Erfindungen“ von György Egely

Kurzmeldungen:

+ Großer Austausch: 1.000 Afghanen pro Monat nach Deutschland

+ Uni Wien überprüft immer noch Zadics Doktorarbeit

+ Wie in einer orientalischen Diktatur: Protzbau für den deutschen Bundeskanzler

+ Energie-Diktatur: Massive Strafen für zu hohen Verbrauch

+ Umwelt-Wahnsinn: 2040 bis zu 140.000 Tonnen Akku-Sondermüll von E-Autos

Quelle: AUF1