Nachrichten AUF1 vom 10. November 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Klimaschwindel-Konferenz: Jährlich Umverteilung von 2,4 Billionen Euro gefordert!

+ Corona-Zwangsmaßnahmen: So hat das Weltwirtschaftsforum die Politik beeinflusst

+ Elektro-Autos: Weder Nachhaltig noch „klimafreundlich“, sondern ein eindeutiger Irrweg

+ Ex-Grüne Antje Hermenau: „Ablenkungsmanöver von den wirklich wichtigen Fragen“

+ Asyl-Tsunami 2.0: Aktuelle Migrantenflut übersteigt bereits jene im Jahr 2015

+ ORF: Chataffäre zeigt Unreformierbarkeit des rot-grünen Zwangsgebührensenders

+ Erwin Thoma: „Bäume, Wald und Holz sind die besten Begleiter für uns Menschen“

+ Die gute Nachricht: Rätsel um das Grab der Schamanin gelöst

Kurzmeldungen:

+ Politisch korrekte Absage: Irritationen um Kundgebung für Ballweg und Janich

+ Klimaterror: 17 Rettungseinsätze durch Klima-Spinner in Berlin behindert

+ Asyl-Chuzpe: Alte Ortskräfte in Afghanistan evakuiert, neue werden eingestellt

+ Erfolgreicher Protest: Keine Zwangsunterbringung von Illegalen in St. Georgen

+ Lügenpresse in der Krise: ARD und ZDF brechen Zuschauer weg

Quelle: AUF1