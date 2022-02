Basta Berlin (115) – Umdenken XXL: Die Seifenblasen platzen

Die von Politik und Medien lange verbreitete Realität bröckelt. Ob bei RKI-Daten oder Long Covid, ob bei der ach so wichtigen Impfpflicht oder den Protesten auf der Straße: Nichts ist so, wie es zunächst scheint. Ist Brüssel der Retter in der Corona-Not? Lässt Putin uns im Winter frieren? Will Berlin nur unser Bestes? Die Seifenblasen platzen..., berichtet das russische online Magazin „SNA News“ in einer weiteren Folge Basta Berlin.

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und SNA News-Politikchef Marcel Joppa stellen sich die Frage: Skandal oder leider Alltag? Ein Blick über den Tellerrand schafft Abhilfe: In unserer heutigen XXL-Ausgabe widmen wir uns gleich mehreren Themen, die bei näherer Betrachtung ein ganz anderes Bild offenbaren, als weitläufig bekannt. Wir blicken nach Wien und Brüssel, nach Ottawa und Moskau, zu Bundes- und Landesregierungen. Und wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Fassade der „Wahrheit“. Basta Berlin – Der alternativlose Podcast.

Quelle: SNA News (Deutschland)